Hugh Grant. Foto: AP

V intervjuju za The Hollywood Reporter je 58-letni igralec, ki ima osvežujoče ciničen odnos do lastne kariere, izrazil obžalovanje, da je v devetdesetih in na začetku tega tisočletja posnel celo vrsto romantičnih komedij z zelo podobnimi protagonisti. Pravi, da se je bilo težko otresti miselnosti nezaposlenega igralca: "Vse sem sprejel. Slabše kot je bilo, hitreje sem privolil."