Ivan Medenica

(1971)

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ivan Medenica je profesor na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, predava predmet Zgodovina svetovne drame in gledališča ter vodi Katedro za teorijo in zgodovino. Je avtor številnih strokovnih člankov v uglednih mednarodnih gledaliških revijah ter dolgoletni kritik časnika Politika, tednikov Vreme in Nin ter revije Teatron. Kar šestkrat je prejel Sterijevo nagrado za najboljšega gledališkega kritika. Med letoma 2003 in 2007 je deloval kot selektor in umetniški direktor osrednjega nacionalnega gledališkega festivala Sterijevo pozorje v Novem Sadu, od leta 2015 pa vodi mednarodni gledališki festival BITEF v Beogradu. Od leta 2012 je tudi predsednik Združenja gledaliških kritikov in teatrologov Srbije, od leta 2014 pa direktor konferenc Mednarodne zveze gledaliških kritikov IATC. Po uspešni predstavitvi njegove prve samostojne selekcije na BITEF-u so ga leta 2017 v tedniku Vreme razglasili za osebnost leta. Foto: MGL/Jelena Jankovič

Imel sem petindvajset let, ko sem v muzeju Städel v Frankfurtu na Majni videl olje na platnu Eugèna Delacroixa, na katerem stojita Hamlet in Horacij nad Yorickovim grobom – slavni, zelo pomembni prvi prizor 5. dejanja – in ko sem prvič pomislil, (...)