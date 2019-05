Jean Seberg

(1938 – 1979)

Jean Seberg je bila ameriška igralka, ki je več kot pol življenja preživela v Franciji. Tam je nastopila v glavni ženski vlogi klasike Jeana-Luca Godarda Do zadnjega diha (1960), enem ključnih filmov francoskega novega vala. Iz tega filma je tudi fotografija zgoraj. Foto: IMDb

V svojem dolgem in težkem in zrelem življenju sem spoznala, da manj kot vem o igri in več kot vem o vsem ostalem, boljša sem v obojem - igri in življenju.