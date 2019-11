Kurt Vonnegut

(1922-2007)

New York - MMC RTV SLO

Kurt Vonnegut se je v literarno zgodovino zapisal predvsem z romani Klavnica pet (Slaughterhouse-Five), Mačja zibka (Cat's Cradle), Zajtrk prvakov (Breakfast of Champions) in Zaporniški tič (Jailbird), pisal pa je tudi drame, eseje in kratko prozo. Foto: AP

Pozdravljeni, ljubčki. Dobrodošli na Zemlji. Poleti je vroče in pozimi hladno. Okrogla je, mokra in prenatrpana. Na voljo vam je sto let. Samo eno pravilo obstaja, ljubčki, kolikor vem, in to je, da "prekleto, moraš biti prijazen."