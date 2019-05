Ko smo skupaj ustvarjale šov, so bili družinsko nasilje, spolni napadi in psihično nasilje tema pogovorov. Obstaja cel spekter in to smo načele z delom, v intervjujih, v pogovorih z ženskami, ki so nas ogovorile. Ugotovila sem, da biti ženska pomeni, da imaš izkušnje z vsem tem. Tega prej nisem vedela. Ker nas osamijo.

Laura Dern. Foto: AP

Laura Dern je v novem intervjuju za revijo InStyle odgovarjala na vprašanje, česa se je naučila na snemanju nadaljevanke Male laži (Big Little Lies).