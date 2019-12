Maggie Smith

(1934)

Ljubljana - MMC RTV SLO

84-letna Maggie Smith je igrala profesorico Minervo McGonagall v filmih o mladem čarovniku in petično Violet Crawley v kostumski drami Downton Abbey. Trenutno na britanskem gledališkem odru nastopa v vlogi tajnice Josepha Goebbelsa. Foto: IMDb

Globoko sem hvaležna za delo, ki sem ga opravljala pri franšizi Harry Potter in v seriji Downton Abbey – težko pa trdim, da me je to izpolnjevalo. Ne bi rekla, da sem v teh rečeh zares igrala.