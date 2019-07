Meryl Streep

1949

Ena najslovitejših, priljubljenih in nagrajevanih filmskih igralk Meryl Streep je do zdaj nastopila v približno 80 filmskih projektih in prejela 175 nagrad, tudi za življenjsko delo. Zgornji citat je iz njenega zahvalnega govora, ko so ji podelili nagrado Cecil B. DeMille Award za izjemne dosežke v svetu zabave. Foto: AP

Drugi ljudje me zanimajo. To je bistvo moje igre. Zanima me, kako bi bilo biti ti.