Michelle Williams

(1980)

Michelle Williams, ameriška igralka in štirikratna nominiranka za oskarja, je na 77. podelitvi zlatih globusov, ki je bila v nedeljo, dobila zlati globus za najboljšo igralko v miniseriji, in sicer za vlogo v seriji Fosse/Verdon. Foto: Reuters

Poskusila sem živeti življenje, na katero bi se lahko ozrla in na njem videla svoj rokopis, včasih neurejenega in načečkanega, včasih temeljitega in natančnega, toda vedno takšnega, ki sem ga izrezljala z lastno roko.