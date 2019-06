Oton Župančič

1878–1949

Vinica - MMC RTV SLO, STA

Danes mineva 70 let od smrti pesnika, dramatika, prevajalca, urednika in predstavnika slovenske moderne Otona Župančiča. Rodil se je v Vinici pri Beli krajini. V Ljubljani je skupaj z Ivanom Cankarjem, Josipom Murnom in Dragotinom Kettejem sodeloval v dijaškem literarnem društvu Zadruga. Vsi štirje so pomembni predstavniki slovenske moderne, smeri v književnosti, ki se je pojavila leta 1899, ko sta izšli Cankarjeva Erotika in Župančičeva Čaša opojnosti. Foto: dLib

Hodil po zemlji sem naši in pil nje bolesti. / Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš; – ali poljane poznam – čigave so v soncu bleščeče?