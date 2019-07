Quentin Tarantino

1963

Hollywood - MMC RTV SLO

Ikonični ameriški režiser in scenarist Quentin Tarantino je zgoraj citirane stavke povedal v intervjuju za publikacijo Miami New Times. Tarantinov novi film Bilo je nekoč v Hollywoodu bo v slovenskih kinih mogoče videti to poletje. Foto: EPA

Moji filmi so boleče osebni, vendar vam nikoli ne poskušam pokazati, kako zelo osebni so. Moje delo je, da jih naredim osebne in hkrati to prikrijem, tako da samo jaz in moji bližnji vemo, kako osebno zares je. Ubila bom Billa je zelo oseben film.