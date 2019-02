Rami Malek

Igralec je prejel oskarja za glavno moško vlogo

Los Angele - MMC RTV SLO

Rami Malek ob prejemu zlatega kipca. Foto: Reuters

Nikoli si nisem mislil, da se bo to zgodilo. Če lahko nekaj rečem kot igralec, je to, da vsi igralci hrepenimo po eni stvari: da bi sploh dobili vlogo. To, da imam danes kipec v rokah, je več, kot smo jaz ali moja družina lahko kadar koli pričakovali.