Rem Koolhaas

(1944)

Rotterdam - MMC RTV SLO

Nizozemski arhitekt, urbanist in arhitekturni teoretik Rem Koolhaas je dejaven tudi na področjih politike, sociologije, založništva, medijev in mode. Leta 2000 je dobil Pritzkerjevo nagrado, leta 2008 pa ga je revija Time uvrstila med stotero najvplivnejših ljudi na svetu. Foto: EPA

Ljudje lahko naselijo kar koli. In lahko so nesrečni kjer koli že in ekstatični kjer koli že. Vse bolj se mi zdi, da nima arhitektura nič z vsem skupaj. Seveda je to obenem osvobajajoče in skrb vzbujajoče.