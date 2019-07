Richard Dawkins

1941 -

Richard Dawkins, avtor knjižnih uspešnic Sebični gen in Bog kot zabloda, velja za enega največjih intelektualcev sodobnega časa. Znanost mu je uspelo približati najširšemu krogu ljudi. Je predstojnik katedre za javno razumevanje znanosti, ki so jo na Oxfordu ustanovili z denarno podporo milijarderja Charlesa Simonyija - ta je postavil pogoj, da njen prvi predstojnik postane prav Dawkins. Foto: EPA

Dejstvo je, da smo darvinistična bitja. Naše telo in naše možgane je oblikoval naravni izbor, ta okrutno brezbrižni urar. To pa še ne pomeni, da nam mora biti to všeč.