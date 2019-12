Robert Frost

1874‒1963

San Francisco/Boston - MMC RTV SLO

Robert Frost je bil ameriški poet in dramatik, znan predvsem kot priljubljen pesnik ameriškega podeželja, ki je dobil kar štiri Pulitzerjeve nagrade. Foto: Fred Palumbo / Wikipedia

Pravijo, da svet bo uničil ogenj, drugi pa, da to bo led. / Ker vem, kako užitek je opojen, nagibam k tistim se, ki so za ogenj. / A če dvakrat moral bi umret, / toliko poznam sovraštva svet, da vem, kako za uničenje je led / enako učinkovit in temeljit.