Rok Vilčnik s psevdonimom rokgre je slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, režiser, scenarist, dramaturg in kostumograf. Foto: Bobo

SOFRON VLADIMIRIČ: Kaj se ti zdi, da govorijo resnico? Kdo te je imel sedenje?

NIKITA KANTAGRJUHIN: Stanislavski.

SOFRON VLADIMIRIČ: Ta čukjeni Rus! Nobenega sistema! Katero naslonjalo za roko je tvoje?

NIKITA KANTAGRJUHIN: Desno.

SOFRON VLADIMIRIČ: No, vidim, da ti vsaj bonton ni tuj. In tema diplome?

NIKITA KANTAGRJUHIN: Vezanje diplom.

SOFRON VLADIMIRIČ: Zanimiva tema. No, v glavnem, kakšen gledalec pa si, da verjameš vse, kar slišiš z odra? Kaj res misliš, da Antigona ostane zaprta v grobnici?

Citat je iz drame Naše gledališče, ki je letos izšla v zbirki z naslovom Drame pri založbi Sodobnost International.