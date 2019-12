Rok Zavrtanik

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nižja, petodstotna stopnja DDV-ja, ki jo uvajamo z novim letom, prihaja več kot desetletje po pobudi za ničelno stopnjo davka na knjigo, ki jo med drugim zagovarjata umetnik Andrej Rozman – Roza in založnik Rok Zavrtanik. Založba Sanje, ki jo Zavrtanik vodi, je leta 2006 s tem namenom spodbudila tudi peticijo. Foto: BoBo

Davek na knjigo oziroma medije je prikrita oblika cenzure v družbi, zato ker omejuje branje in dostopnost branja in je to eden izmed načinov, da jih z ignoranco ali tržnimi pravili in zakonodajo uničuješ. In slovenska knjiga je precej na kolenih.