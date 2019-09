Roy Andersson

(1943)

Benetke - MMC RTV SLO

Švedski filmski režiser Roy Andersson je na letošnjem festivalu v v Benetkah predstavil težko pričakovani novi film O neskončnosti, s katerim nadaljuje svoje prepoznavno razmišljanje o človeškem obstoju.Foto: Promocijsko gradivo

Vse življenje me je okupirala misel, kako je bilo mogoče, da je fašizem zavladal svetu – ta neumna, kruta, idiotska ideologija. Neverjetno noro je in sramotno, da se je to lahko zgodilo.