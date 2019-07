Življenje postane siromašnejše, če si ne drznemo več predstavljati onkraj tega, za kar menimo, da je mogoče tudi živeti. In življenje postane opustošeno, če želimo za vsako ceno, tudi za ceno uničenja in samouničenja, živeti nekaj le zato, ker smo si to predstavljali. Življenje postane osiromašeno, ker se odrečemo predstavljivemu le zaradi ljubega miru; ali pa se zlomi pod silo, s katero želimo to, kar smo si predstavljali, udejanjiti brez odstopanj. V obeh primerih ne prenesemo nasprotja med predstavljivim in življivim in si želimo enovitega življenja. Toda tako življenje je vendarle zgolj romantična sanja.

Rüdiger Safranski je nemški filozof in pisatelj, avtor več filozofsko-esejističnih portretov izstopajočih oblikovalcev nemške in evropske duhovne zgodovine. Med drugim je napisal knjige o Nietzscheju, Schopenhauerju, Heideggerju, Schillerju in Goetheju. Foto: EPA

Zgornji citat je iz esejističnega dela Romantika. Zadeva Nemcev, ki ga je v slovenščini mogoče brati od leta 2018 v prevodu Toma Virka. Knjiga je izšla pri založbi LUD Literatura v knjižni zbirki Labirinti.