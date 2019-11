Mislim, da Liffe tozadevno ni pravzaprav nič posebnega, tudi v primerjavi s filmskimi festivali v tujini. Gledalci si denimo vzamejo vikend za ogled filmov in si rečejo, da jih bodo pogledali po tri ali štiri na dan, po treh dneh pa si rečejo, tako, za nekaj časa sem nahranjen. Čez leto se morda še enkrat ali dvakrat odpravijo v kino in to je to.

Simon Popek je že 12. leto programski vodja Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe), ki letos beleži 30. izdajo. Začel se bo v sredo, 13. novembra. Foto: BoBo