Slash

(1965)

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slash je seveda prvi kitarist kultne zasedbe Guns N' Roses, ki je največje uspehe dosegla v osemdesetih in devetdesetih. Foto: EPA

Če se spomnim na vse, kar se je dogajalo skozi leta - ko končaš na tleh ali pa v rešilnem avtomobilu in podobno sranje - prišel sem do točke, ko me to ni več zabavalo. Nikoli se nisem trudil delovati "nevarno". To je bila etiketa, ki so mi jo prilepili.