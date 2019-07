V komediji moškega državljana in njegovo identiteto ženska enostavno uničuje, kot se spodobi med karnevalom. Ker smo izgubili intimno povezavo s karnevalskimi praksami se nam tragedija zdi v evropski tradiciji veliko bolj vzvišena in bolj pomembna od komedije: drzna, do obisti destruktivna in odkrito politična komedija ni preživela neposredne demokracije. Tragedija nam je ostala, zlahka razumljena kot nekaj obenem univerzalnega in osebnega, ob popolni pozabi njene prvotne politične oziroma demokratične funkcije.

Svetlana Slapšak je doktorica antičnih študij, filologinja, antropologinja, lingvistka, esejistka, prevajalka, kolumnistka, urednica, profesorica balkanologije in študij spola. Je nekdanja dekanka Fakultete za podiplomski humanistični študij v Ljubljani in avtorica več kot petdesetih knjig. Z gibanjem Tisoč žensk za mir je bila nominirana za Nobelovo nagrado za mir. Foto: Iztok Dimc

Zgornji citat je iz knjige Mikra theatrika 2: antropološki eseji o gledališču in dramski teksti, ki je leta 2018 izšla v okviru Knjižnice Mestnega gledališča ljubljanskega. Prvi del Mikro theatrike je v Knjižnici MGL izšel leta 2011.