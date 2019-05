Tomaž Šalamun

(1941–2014)

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prva pesniška zbirka Tomaža Šalamuna, Poker, je spremenila pokrajino slovenske literature. Za tem je napisal še okoli 40 pesniških zbirk in za svoje delo prejel številna priznanja, med drugim leta 1999 Prešernovo nagrado. Zgornji verzi so iz njegove zbirke Amerika, ki je izšla leta 1972. Foto: BoBo

Od takrat naprej letim z letali in gledam zemljo. / Od takrat naprej imam Social Security Number in sem renegat. / Največji slovanski pesnik. Right.