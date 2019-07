Walt Whitman

(1819–1892)

Walt Whitman velja za enega najpomembnejših in najvplivnejših ameriških pesnikov 19. stoletja. Leta 1855 je izšla njegova sprva sporna pesniška zbirka Travne bilke (Leaves of Grass), ki je zaradi eksplicitnih omemb spolnosti vznemirila ameriško občinstvo. Danes velja za enega čisto prvih primerov moderne poezije, poeta pogosto označujejo za očeta prostega verza. Foto: Grafični atelje Zenit

Odslej ne iščem sreče, sreča sem sam, / odslej nič več ne tarnam, / nič ne odlašam, nič mi ni treba, / za mano so tožbe med štirimi stenami, / knjižnice in mrke kritike; / močan in zadovoljen stopam po svobodni cesti.