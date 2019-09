Položili so 22 spotikavcev v spomin na prekmurske Jude. Foto: MMC RTV SLO

Pred drugo svetovno vojno je v Prekmurju živela približno polovica vseh Judov na Slovenskem, večina v Lendavi in Murski Soboti. In prav v teh dveh mestih je nemški umetnik Günther Demnig v spomin na 22 posameznikov, žrtev holokavsta, položil tako imenovane spotikavce – spominske tlakovce.

Lendavske judovske družine so bile simbol podjetnosti in napredka. Tam so tlakovce postavili v Glavni ulici pred nekdanjimi domovanji judovskih družin Blau, Balkanyi in člani družine Schwarz. Ker je Lendava na dvojezičnem območju, je vsaka oseba dobila dva tlakovca, enega s slovenskim in enega z madžarskim napisom.

Prvi tlakovec sta položila avtor projekta Demnig in lendavski župan Janez Magyar, pri umestitvi pa so sodelovali Mirjana Gašpar in Beata Lazar, avtorici knjige Židje v Lendavi, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Oto Luthar ter članica nekoč številne in cvetoče prekmurske judovske skupnosti in zadnja živeča Prekmurka, ki je preživela holokavst, Erika Fürst.

Nacisti so Jude prisilili k nošnji rumenih zvezd na oblačilih in jih tako stigmatizirali v družbi. Foto: MMC RTV SLO

Ob njih so bili tudi Ali H. Žerdin, urednik Sobotne priloge časopisa Delo, ki je nastalo z združitvijo časopisov Slovenski poročevalec in Ljudska pravica, katerih prve številke so bile tiskane prav v tiskarni Balkanyi, sorodnika Elizabete Balkanyi Anka in Peter Beznec, dolgoletni direktor Centra judovske kulturne dediščine Maribor in raziskovalec judovstva v Prekmurju Marjan Toš, predsednik judovske skupnosti v Veliki Kaniži na Madžarskem Istvan Szekely, predsednik judovske skupnosti v Čakovcu Andrej Pal, predsednik Judovske skupnosti Slovenije Boris Čerin Levy in rabin, pristojen za Slovenijo, Ariel Haddad. Molitve za umrle je odpel glavni kantor sinagoge iz Berlina Isidoro Abramovicz.

Spotikavce spremljajo zgodbe družin

Umetniški projekt koordinirata Judovski kulturni center Ljubljana, ki ga vodi Robert Waltl, in Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, ki ga vodi Boris Hajdinjak. Hajdinjak je ob polaganju tlakovcev povedal tudi zgodbe o omenjenih družinah.

V Murski Soboti je slovesnost potekala ob 16. uri, družine Berger, Hahn in Frim pa so le tri izmed številnih iz judovske skupnosti, ki so po načelu en tlakovec za eno ime obujene iz do pred kratkim brezimnih in pozabljenih žrtev nacizma.

Demnig je projekt začel leta 1992 in si ga zamislil tako, da bi v spomin na Jude na pločnik pred stavbami z njihovim zadnjim naslovom namestili spominske granitne kocke spotikavce (Stolpersteine). Kamni, prevlečeni s slojem medenine in vklesanimi osebnimi podatki posamezne žrtve, so že postavljeni v več kot 610 mestih v Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Ukrajini, na Nizozemskem, Češkem, Madžarskem in Norveškem.

Častni pokrovitelj projekta v Sloveniji je predsednik republike Borut Pahor.