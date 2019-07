Okoli 2.000 let stare reliefe in amfore je ob koncu druge svetovne vojne iz mesta ob Črnem morju prinesel neki avstrijski vojak. Avstrija jih zdaj vrača Rusiji.

Avstrijski vojak je leta 1945 v Salzburg prinesel tri amfore in fragmente petih reliefov, ki jih je odnesel iz muzeja v Temrjuku. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA

Avstrijski častnik je zadnje mesece druge svetovne vojne služil v pristaniškem mestu Temrjuk in iz tamkajšnjega arheološkega muzeja, ki je, kot številne druge stavbe v mestu konec spopadov dočakal v precej klavrnem stanju, vzel več približno 2.000 let starih artefaktov. Gre za pet nagrobnih reliefov in tri amfore. Ti izhajajo iz časa helenistične dobe, ko so se grške kolonije razširile tudi ob obalah Črnega morja.

O podrobnostih vrnitve predmetov sta se na majskem srečanju v Sočiju dogovorila Vladimir Putin in Alexander van der Bellen.

Kot rečeno, so se v Salzburškem muzeju že nekaj časa zavedali, da predmeti ne spadajo v njihovo primarno zbirko. "Kot Salzburški muzej smo osredotočeni na umetnost in kulturne zaklade salzburške regije. Jasno je bilo, da ti predmeti iz helenistične dobe ne spadajo v našo zbirko," besede direktorja muzeja Martina Hochleitnerja povzema portal Art Newspaper.

Že v 90. letih 20. stoletja jih je sled pripeljala do Zgodovinskega in arheološkega muzeja v Temrjuku, s katerimi so poskušali tudi vzpostaviti stik, a brez uspeha. Do natančnejše dokumentacije glede provenience del so prišli med pripravami na razstavo o zgodovini muzeja v času nacizma leta 2018. Ob tej priložnosti je Salzburški muzej znova dal pobudo za proces restitucije, tokrat prek Avstrijskega kulturnega foruma in avstrijskega veleposlaništva v Rusiji.

Salzburg bo artefakte vrnil Rusiji, o podrobnostih vrnitve pa sta se na majskem srečanju v Sočiju dogovorila ruski predsednik Vladimir Putin in avstrijski predsednik Alexander van der Bellen.

Strokovnjaki datirajo amfore in fragmente reliefov, ki so nekoč krasili razkošne grobove v najvzhodnejših grških kolonijah, v obdobje med 4. in 1. stoletjem pr. n. št. Na upodobitvah reliefov je prepoznati zmes motivov grške umetnosti in lokalnega ustvarjanja, med drugim moško figuro na konju v značilnih stepskih oblačilih. Ponekod pa so vidni tudi rimski vplivi – v teh primerih gre verjetno za izdelke mlajšega datuma.

Kot poroča Art Newspaper, so tovrstni primeri restitucije v primeru Rusije enosmerna cesta, saj ta ne vrača kulturnih dobrin, ki so jih med drugo svetovno vojno iz Nemčije prinesli sovjetski vojaki. Leta 1996 so v dumi sprejeli zakon, po katerem so bili nacionalizirani vsi med drugo svetovno vojno pridobljeni artefakti, v tem pa prepoznali reparacijo za tisto rusko dediščino, ki so jo sami med vojno izgubili zaradi plenjenja nemških sil.

Vendar v Salzburškem muzeju se pri odločitvi o vrnitvi predmetov Rusiji na to niso ozirali. "Predmetov ne vračamo, da bi dobili kaj nazaj. Želimo zgolj popraviti v preteklosti storjene napake."

Salzburški muzej deli podobno izkušnjo kot tisti v Temrjuku. Tudi sam je bil leta 1944 popolnoma uničen in tarča ameriških vojakov, ki so iz njega odnesli marsikateri artefakt. Doslej jim je uspelo dobiti nazaj kar nekaj predmetov, med drugim 94 redkih novcev, ki jih je leta 2007 vrnilo Ameriško numizmatično društvo.