Po končanem desetletnem ciklu prenove Blejskega gradu zdaj urejajo okolice objekta, ki ga vsako leto obišče več kot pol milijona ljudi. Foto: Reuters

Dela na samem gradu, ki ga vsako leto obišče več kot pol milijona ljudi, ne bodo več potekala, odvijajo pa se že v njegovi okolici, na območju razširjenega grajskega kompleksa. Predvidoma do konca junija bodo pod gradom urejali park, v katerem bodo postavili klopce in preostalo infrastrukturo, da bodo obiskovalci lahko na mestu, kjer je bil nekoč grajski vrt, posedeli in počakali avtobus. Prihodnje leto naj bi dobili tudi parkirišče za avtomobile.

Z izjemnimi arheološkimi najdbami

Ker gre za območje, ki je bogato z najdbami iz različnih zgodovinskih obdobij, zahteva urejanje okolice gradu tudi obsežna arheološka izkopavanja. "Najdbe so po mnenju strokovnjakov izjemne in jih bomo skušali pozneje prezentirati obiskovalcem v arheološkem muzeju, ki ga načrtujemo ob vznožju grajskega hriba, kjer je bila doslej mehanična delavnica," je povedal Završnik.

Medtem se pod grajskim hribom ob stadionu nadaljujejo dejavnosti za ureditev parkirišča za avtobuse. Prihodnji teden poteče rok za prijavo izvajalcev del na javni razpis in Završnik upa, da bodo že med letošnjo glavno turistično sezono pridobili parkirišče za okoli 40 avtobusov. Za parkirišče za 275 osebnih vozil pa si obeta, da bo na razpolago v poletni sezoni 2020.

Muzej sodobne umetnosti po načrtu Chipperfieldove ekipe

Ob vznožju gradu ni več stare pristave, ki je služila kot gospodarski objekt, ampak imajo na tem mestu drugačne načrte. "Naš partner, ki smo mu podelili stavbno pravico, da gradi na tej lokaciji, je objekt s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine že podrl in bo po prejemu gradbenega dovoljenja začel z izgradnjo muzeja sodobne umetnosti," je napovedal Završnik.

Kot pravi, bo objekt muzeja sodobne umetnosti, ki ga bo zgradila družba Artarhiv Igorja Laha, zanimiv že sam po sebi, saj ga projektira skupina svetovno znanega britanskega arhitekta Davida Chipperfielda. Projekt je bil s 14 drugimi nastajajočimi projekti predstavljen tudi na razstavi, posvečeni Chipperfieldu v Vicenzi.

Do poletja naj bi končali ureditev parka pod gradom, prav tako naj bi letos dobili parkirišče za avtobuse, prihodnje leto pa še za avtomobile. Foto: MMC RTV SLO/RTV SLO

Zavod za kulturo Bled je dejaven tudi na področju prenove Mrakove domačije, za katero Završnik predvideva, da bodo letos pridobili vse potrebne dokumente in bodo lahko prihodnje leto izvedli dela. Naslednji teden pa začnejo tudi aktivnosti za pridobivanje projektne dokumentacije za izgradnjo dvigala na grad.

Završnik meni, da bi lahko postopke s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dvigalo uspešno končali v letu dni. Pomembne korake so namreč naredili že lani, ko je občina sprejela dopolnitve k občinskemu prostorskemu načrtu za to območje in ko so bile izdelane podlage za dostope in različice dvigala.

Glede obiska objekt že zdaj na robu zmogljivosti

Odločeno je bilo, da ostanejo pri možnosti, da se bo vrtalo v grajsko skalo z zgornjega grajskega parkirišča 50 metrov horizontalno, izstop iz dvigala pa bo na zgornji terasi gradu pred muzejem. "Dvigalo bo velika pridobitev, pa ne toliko zaradi povečanja obiska gradu, ki je že sedaj na robu zmogljivosti, ampak zato, da bomo vsem ljudem, tudi invalidom in starejšim, omogočili ogled tega enkratnega kulturnega spomenika," dodaja.