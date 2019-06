Pričakovana prodajna cena se giblje okrog štirih milijonov funtov. Foto: Christie's

Kipec je iz rjavega kvarcita izklesana glava, ki faraona Tutankamona upodablja kot starodavnega boga sonca Amona. Pri Christie's se nadejajo, da bodo dragocenost 4. julija lahko prodali za vsaj 4 milijone funtov (4 in pol milijone evrov). A Egipt zdaj dražbeno hišo poziva, naj dokaže, da je kipec Egipt zapustil po zakoniti poti.

"Potrudili se bomo to dražbo kar najhitreje zaustaviti," je bil jasen Mostafa Waziri, ki je na čelu egiptovskega vrhovnega sveta za antikvitete. "Obrnili se bomo na veleposlaništvo v Londonu in na egiptovsko zunanje ministrstvo. Dražbo je treba zaustaviti, ker je preverjanje potrebno."

So za Karnak izklesali "podobne" kipce ali prav ta kipec?

Kipec, ki je visok 28,5 centimetra in je star vsaj tri tisoč let, "izžareva moč in spokojnost", kot so ga opisali pri Christie's. Amon ima "rahlo spuščeno spodnjo ustnico, oči mandljaste oblike in močno poudarjeno vdrtino med očmi in obrvmi". Navajajo tudi, da so podobne upodobitve Amona z obraznimi potezami Tutankamona klesali tudi za tempelj v Karnaku.

No, egiptovske oblasti sumijo, da ne gre samo za "podobnost", pač pa da je bila relikvija dejansko ukradena iz ogromnega najdišča v mestu Luksor na jugu države. Kipec "je videti, kot da je iz Karnaka", verjame tudi nekdanji minister za antikvitete Zahi Hawass, ki ocenjuje, da je bil predmet iz Egipta ukraden v sedemdesetih. "Mislim, da pri Christie's nimajo papirjev, ki bi dokazovali, da je kipec Egipt zapustil zakonito - ni mogoče, da bi jih imeli. Torej ga je treba vrniti v Egipt."

Shaaban Abdel-Gawad, ki na ministrstvu za antikvitete vodi oddelek za boj proti tihotapljenju, je v izjavo za javnost zapisal, da njegovi možje "preučujejo dokumentacijo dražbe in se pripravljajo na potrebne korake".

Egipt je v zadnjih letih močno zaostril svoj boj proti prodajanju naropanih antikvitet v tujini. Abdel-Gawadov oddelek oblasti opozarja na sume kraje, tudi v zvezi z artefakti, ki so pogrešani že dolga desetletja. Ena od njihovih metod je redno preverjanje napovedanih dražb v svetovnih prestolnicah. "Če se dokaže, da je bil predmet nezakonito izvožen, postopamo v koordinaciji z Interpolom, egiptovskim zuanjim ministrstvom. Ne bomo dovoliki, da bi kdor koli razprodajal egiptovski vpliv".

Pri Christie's lahko govorijo, kar hočejo, ampak videl sem slike in zdaj moram preveriti. Mostafa Waziri

Skozi roke avstrijsko-nemškega plemstva in trgovcev

Dragoceni predmet je del zasebne zbirke Resandro, v kateri so tudi marmornati doprsni kipi iz antičnega Rima, poslikana staroegipčanska lesena krsta in bronast kipec mačke, ki je seveda prav tako iz časov faraonov. Vsi ti predmeti bodo 4. julija na prodaj. Dražbena hiša navaja: "Predmeti so bili leta 1985 kupljeni od münchenskega trgovca Heinza Herzerja. pred tem jih je avstrijski trgovec Joseph Messina leta 1973 odkupil od princa Wilhelma von Thurn und Taxisa, ki jih je imel v svoji zasebni zbirki že od šestdesetih."

Kdo bi vedel, kaj se je dogajalo tri tisoč let?

Pri Christie's svojo dražbo branijo z argumentom: "Pri starodavnih predmetih njihove provenience ne moremo izslediti za več tisočletij nazaj. Ključnega pomena je določitev lastništva in zakonite pravice do prodaje, kar smo očitno naredili. Nikoli ne bi ponudili na prodaj predmeta, za katerega dvomimo o lastništvu." Opozarjajo tudi, da je bil kipec v preteklosti že večkrat javno razstavljen in celo, da so egiptovsko ambasado v Londonu sami opozorili na dražbo. "Trg z artefakti starodavnega sveta je legitimen in ima dolgoletno tradicijo; Christie's na njem sodeluje že več generacij. Strogo se držimo bilateralnih sporazumov in mednarodnih zakonov, ki se tičejo kulturne dediščine."

Wazirija vsi ti protiargumenti ne prepričajo. "Pri Christie's lahko govorijo, kar hočejo, ampak videl sem slike in zdaj moram preveriti. Če nam pošljejo boljše slike, bomo tudi videli, koliko je podoben tistim v Karnaku. Ničesar dokončnega pa ne bom rekel, dokler ne vidim kipca samega."