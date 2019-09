Razbitine so izkopali v letošnji arheološki raziskavi.

Vrhunec festivalskega dogajanja, ki ga 13. po vrsti organizira Park vojaške zgodovine, bo v nedeljo, ko si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi ponazoritev vojaškega spopada iz druge svetovne vojne. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Letalo, ki je strmoglavilo 18. septembra leta 1944 je ena od dveh novosti, ki so jih v parku za svoje obiskovalce pripravili ob tradicionalnem Festivalu vojaške zgodovine. Druga novost je vojaško trenažno letalo UTVA Aero 3, ki ga je Park odkupil od Aerokluba Josip Križaj Ajdovščina, in je v preteklosti služilo šolanju vojaških pilotov.

S festivalom letos zaznamujejo prav stoletnico slovenskega vojaškega letalstva. Vrhunec festivalskega dogajanja, ki ga že 13. po vrsti organizira Park vojaške zgodovine, bo v nedeljo, ko si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi ponazoritev vojaškega spopada iz druge svetovne vojne.

Na festivalu se med drugim spominjajo 100-letnice slovenskega vojaškega letalstva. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

Zdaj že tradicionalni festival predstavlja osrednjo prireditev Parka vojaške zgodovine ob zaključku letne sezone, ki bo obiskovalcem postregla z odmevnim sklopom muzejskih dogodkov ter pestrim festivalskim programom.

Festival tradicionalno prirejajo ob zaključu sezone. Foto: Park vojaške zgodovine Pivka

V sklopu tega so danes obiskovalcem pripravili pohod do podzemne utrdbe Alpskega zidu na Primožu, prikazan bo del vozne tehnike, potekalo bo postavljanje vojaških taborov iz različnih zgodovinskih obdobij, organizirani pa bodo tudi vodeni ogledi po stalnih in gostujočih razstavah Parka ter ogledi Depojev državnih muzejev. Slovenska vojska pa vabi z dnevom odprtih vrat v Vojašnico Stanislava Požarja v Pivki.

Vojaški spopad iz druge svetovne vojne bodo rekonstruirali jutri, obiskovalci pa ne bodo prikrajšani niti za škripanje tankovskih gosenic, saj nameravajo v demonstracijskih vožnjah pokazati vso vozno zbirko. Z demonstracijskimi vožnjami svojih bojnih vozil se bo predstavila tudi Slovenska vojska.

Festivalsko ponudbo bogatita še dve tematski razstavi, in sicer razstava Ljubljanska letalska stotnija, ki jo je pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske, in fotografska razstava Letala in helikopterji Slovenske vojske. Še večje zanimanje obiskovalcev bo najbrž pritegnila predstavitev helikopterjev 15. polka, ki se bo tako v soboto kot nedeljo predstavil na osrednji ploščadi. Statična predstavitev bo v nedeljo popoldne nadgrajena še z dinamično predstavitvijo letalskih enot SV.

Festival se odvija že od petka, ko so v Parku pripravili seznanitev vojaških obveznikov - Vestirnga 2019, ki jo je pripravila Uprava za obrambo Postojna.