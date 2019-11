Glava ene izmed dveh odkritih mumij levjega mladiča. Foto: EPA

Predmete te najnovejše najdbe so razstavili na začasni postavitvi ob slavni stopničasti Džoserjevi piramidi v Sakari, južno od Kaira. Gre za lokacijo, v bližini katere so v ogromni nekropoli odkrili dotične mumije in nekaj drugih predmetov.

Egiptovski minister za starine Khaled Al Anani ob razstavljenih najdbah. Foto: EPA

Množica najdb na območju Sakare

"Tukaj odkrivamo na stotine predmetov," je dejal egiptovski minister za starine Khaled Al Anani. "Vsi so z egiptološkega vidika zelo zanimivi za boljše poznavanje tega področja," je po poročanju tiskovne agencije AP še dodal minister.

Sakara, velikansko pokopališče staroegipčanske prestolnice Memfis, je bila nekdaj poleg stopničaste nahajališče še vsaj desetih piramid. Tam pa je tudi na stotine grobnic starodavnih uradnikov, ki izvirajo vse od prve dinastije (od 2920 do 2770 pr. n. št.) do koptskega obdobja (od 395 do 642).

Mumificirane mačke so precej pogoste med arheološkimi najdbami v Egiptu, mumificirani levi pa so redki. Foto: EPA

Mostafa Vaziri, vodja egiptovskega vrhovnega sveta za starine, je novinarjem povedal, da so lokalni arheologi tam odkrili skrivališče, ki je vključevalo na stotine mumificiranih živali, med katerimi sta tudi dva levja mladiča. Tri nadaljnje mumije pa so podvrgli radarskim pregledom, s katerimi so ugotovili, da gre prav tako za leve.

Odkritja mumificiranih levov so redka. Šele leta 2004 so v Sakari našli prvo levje okostje, ki je razkrilo sveti status te živali v starodavnih časih. Nedavna arheološka najdba vključuje tudi lesene in bronaste kipe mačk, ki predstavljajo starodavno boginjo Bastet, redko velikansko kamnito upodobitev skarabeja, ki ga je Vaziri označil za "največjo na svetu".

Velikanski oziroma kar "največji na svetu" primerek kamnitega skarabeja. Foto: EPA

Tudi v platnene povoje zavita primerka munga

Na ogled sta tudi dva v platnene povoje zavita primerka munga. Ob teh so razstavljeni še leseni in kositrni kipci egipčanske boginje Sekmet, upodobljene kot ženska z glavo levinje. Gre za boginjo bojevnico in boginjo zdravja, zaščitnico faraonov in njihovo voditeljico v vojskovanju, dih katere naj bi ustvaril puščavo.

Faraonske maske. Foto: EPA

Oznake na razstavljenih predmetih kažejo, da ti izvirajo iz poznega obdobja (od 672 do 332 pr. n. št.). Najdba vključuje še trakove papirusa z upodobitvami boginje Taueret, upodobljene kot povodni konj s krokodiljim repom.

Množica objav o odkritjih v Egiptu

To nedavno odkritje v Sakari je zadnje v vrsti novih najdb, z objavami katerih si Egipt prizadeva za oživitev svojega ključnega turističnega sektorja. Ta sektor so seveda hudo prizadeli nemiri, ki so sledili tamkajšnji vstaji leta 2011, ki je zrušila dolgoletnega avtokrata Hosnija Mubaraka.