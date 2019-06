Bazilika s petimi stolpi je od leta 2005 na Unescovem seznamu svetovne kulturne dediščine. Foto: EPA

137 let od položitve temeljnega kamna, deseterici arhitektov in milijonih evrov administrativnih stroškov gradnja te modernistične mojstrovine torej ni več nezakonita, poroča portal Russia Today.

Konec ene večjih birokratskih zablod

Po treh letih pogajanj je tamkajšnji urad županje Ade Colau končno priznal dela, ki so se začela leta 1885, kot legitimna. Z dovoljenjem, ki ga je izdalo mesto Barcelona, se je sicer končala ena večjih birokratskih zablod, ki pa bo terjala kar nekaj finančnih sredstev.

Gradbeni odbor fundacije La Sagrada Familia, ki je odgovoren za nadzor del, bo moral zdaj plačati 4,6 milijona evrov za uradno pridobitev potrebnega dovoljenja in dodatnih 36 milijonov evrov, s katerimi bodo pokrili stroške infrastrukturnih del, tako preteklih kot prihodnjih, s katerimi bodo med drugim uredili tamkajšnji javni prevoz in okolice te monumentalne zgradbe. Trenutno skupni proračun za izgradnjo Sagrade familie znaša 374 milijonov evrov.

Sagrado familio letno obišče več kot 20 milijonov ljudi. Foto: Reuters

Lani sklenjen dogovor med predstavniki Cerkve in barcelonskim mestnim svetom vključuje tudi sheme za izboljšavo javnega prometa v okolici Sagrade familie, kar bo s prej omenjenim vložkom delno financirala fundacija La Sagrada Familia. Več kot polovica teh sredstev bo namenjena izboljšanju dostopnosti do podzemne železnice, prenovi štirih glavnih cest in vzdrževanju ulic.

Antoni Gaudi (1852-1926) Foto: Wikipedia

Gaudijeva nedokončana mojstrovina

Bazilika, ki jo je zasnoval leta 1852 rojeni katalonski arhitekt Antoni Gaudi, je postala ena od glavnih znamenitosti mesta – odkar se je pred skoraj stoletjem in pol začela njena izgradnja. Letno jo namreč obišče več kot 20 milijonov ljudi. Gaudi je umrl leta 1926, njegove stvaritve pa so še danes med najbolj obiskanimi atrakcijami Barcelone. "Sagrada familia je ikona in najbolj obiskan spomenik našega mesta," je ob lanski izdaji začasnega gradbenega dovoljenja tvitnila županja Ada Colau.

"Končno je odpravljena ta zgodovinska anomalija, v kateri je bilo delo, kot je Sagrada familia, grajeno 'nezakonito'", je dejala lokalna političarka Janet Sanz za časopis La Vanguardia. "Dovoljenje bo treba plačati tako kot vsako drugo, brez kakršne koli posebne obravnave," je še dodala katalonska političarka.