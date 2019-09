V Mariboru je imela ves dan sinagoga odprta vrata, imeli so tudi vodene oglede po razstavi Ognjeni zvitki. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Na ta način ponujajo poglobljen vpogled v judovsko kulturo in dediščino tudi v Sloveniji, kjer prireditve potekajo še v Negovi, Lendavi in Murski Soboti.

V več kot 400 mestih v 28 evropskih državah

Trenutno se sicer odvija vseevropski projekt organizatorji s prireditvami, prek katerih želijo organizatorji obiskovalcem omogočiti spoznavanje bogastva judovske kulture ter spodbujati zavest o pomenu ohranjanja in zaščite judovske dediščine kot pomembnega dela evropske kulturne dediščine.

Lendavska Sinagoga iz leta 1866. Od druge polovice 18. stoletja do konca 2. svetovne vojne je v Lendavi in okolici živela močna judovska skupnost. Foto: Arhiv GML

Lani so prireditve v sklopu Evropskih dnevov judovske kulture potekale v več kot 400 mestih v 28 evropskih državah.

Dan odprtih vrat Judovskega kulturnega centra na Križevniški v Ljubljani vključuje samostojne oglede judovskega muzeja, galerije in sinagoge ter instalacije Bauhaus umetnikov Tanje Devetak in Eduarda Čehovina, ki je posvečena zagrebški judovski arhitektki in pripadnici Bauhausa Otti Berger, so sporočili iz Mini teatra.

Esterina knjiga po konceptu Mojce Redjko in v režiji Mihe Goloba

Uprizorili so tudi predstavo v produkciji Lutkovnega gledališča Pupilla iz Lendave z naslovom Esterina knjiga po konceptu Mojce Redjko in v režiji Mihe Goloba. Nocoj si bo mogoče ogledati še nemški film Dietra Reinfartha Tugendhatova hiša, projekcijo bodo pripravili v sodelovanju z Goethe-Institutom Ljubljana. Film usmerja pogled v burno zgodovino zgradbe, ki je bila leta 2001 uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine.

Po razstavi Ognjeni zvitki

V Mariboru je imela ves dan sinagoga odprta vrata, imeli so tudi vodene oglede po razstavi Ognjeni zvitki. Zvečer bo v Mestnem parku potekala pravljična urica z Žigo Hrenom in Milo Kotnik, in njunim programom judovskih pripovedk, ki jim bo sledila ustvarjalna delavnica.

V Sinagogi Lendava pa bo zadonel koncert violinistke Inge Ulokine z gostjama Margarito in Olgo Ulokino pod naslovom Violina hebraica.

Prireditve v sklopu projekta potekajo od 25. avgusta in vse do 18. septembra.