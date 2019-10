Krsta iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pr.n.št., v kateri je bil pokopan duhovnik Nedjemankh, je v Egipt prispela iz New Yorka. Za sarkofag, ki ga je leta 2017 od pariškega prodajalca umetnin kupil Metropolitanski muzej, se je hitro izkazalo, da je bil ukraden.

Nič hodega sluteči Metropolitanski muzej je za artefakt odštel skoraj štiri milijone dolarjev, zdaj pa ga je bil prisiljen vrniti pravemu lastniku. Foto: Reuters

Skoraj dva metra visok sarkofag, ki se je v Kairo vrnil v torek, zanimanja ni požel le zaradi svoje zgodovinske vrednosti, ampak tudi zaradi tega, ker je bil osrednja trofeja mednarodne prekupčevalske verige.

So domine začele padati?

"Dosedanja preiskava je pokazala¸, da je ta krsta samo ena od stotin antikvitet, ki so jih ukradli člani iste prekupčevalske verige," je na ceremoniji repatriacije opozoril manhattanski okrožni tožilec Cyrus Vance. "Čisto mogoče, da bomo priča še kakemu pomembnemu zasegu." Prav Vanceova novoustanovljena ekipa - enota za preprodajo antikvitet obstaja šele dve leti - je razvozljala ponarejeno dokumentacijo in razkrila pravo poreklo sarkofaga. Ponarejeni papirji so namreč navajali, da je bila krsta iz Egipta zakonito izvožena leta 1971.

Metropolitanski muzej je že v februarju objavil, da so bili pri nakupu sarkofaga zavedeni, da pa v celoti sodelujejo s preiskavo okrožnega tožilstva. Foto: Reuters

Roparji izkoristili kaotični čas vstaj

Okrašeno krsto iz obdobja Ptolemajskega kraljestva, ki je pripadala visokemu svečeniku boga z volovsko glavo Herišefa, je newyorški Metropolitanski muzej odkupil za 3, 8 milijona dolarjev. Februarja so morali razstavo, na kateri so na ogled postavili sarkofag, zapreti, saj so od okrožnega tožilstva prejeli informacijo, da je bil ta del zaplenjenih artefaktov. Ukraden je bil v južni egiptovski pokrajini Minya v času vstaj v Egiptu.

Krsta je, kot so rekonstruirali preiskovalci, na svoji nezakoniti "mednarodni turneji" najprej potovala v Združene arabske emirate, nato v Nemčijo, pozneje pa v Francijo in na koncu v New York.

Egiptovski zunanji minister Sameh Hassan Shoukry napoveduje, da bo Egipt Nedjemankhovo poslednje počivališče razstavil v naslednjem letu. "Tukaj ne gre samo za Egipčane, gre za našo skupno človeško dediščino in zavest, da so nam skupne iste vrednote, da smo del iste globalne družine," je minister izjavil na slovesnosti ob repatriaciji.