Našli so že 33 grobov, kaže pa, da jih je pod zemljo skritih še nekaj. Foto: RTV Slovenija

Pri izgradnji komunalne infrastrukture so v Cerkljah na Gorenjskem konec junija odkrili arheološko najdišče. Arheologi, ki bodo z izkopavanji nadaljevali še prihodnji teden, so našli tudi več bronastih predmetov.

Ob gradnji komunalne infrastrukture v samem središču Cerkelj je mimoidoči opazil ostanke zidov, zato je o tem obvestil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Mi smo na podlagi ogleda terena ustavili gradbena dela in naročili arheološke raziskave," je povedala Judita Lux iz kranjske območne enote zavoda.

Občina Cerklje na Gorenjskem je kot investitor v izgradnjo komunalne infrastrukture za arheološka izkopavanja angažirala podjetje Avgusta, ki je takoj začelo z delom. Vsak dan je na najdišču sedem ali osem arheologov, ki so v dveh tednih odkrili več kot 30 slovanskih grobov, za katere kaže, da so s konca 10. stoletja ali pa iz 11. stoletja.

Arheološka najdba v Cerkljah na Gorenjskem

Našli so tudi zidove protiturške obrambe izpred 500 let, pa tudi novejše zidove, med drugim temelje dveh nemških bunkerjev iz druge svetovne vojne. "Imamo kar velik razpon najdb od konca 10. pa do 20. stoletja," je pojasnil vodja izkopavanj Uroš Košir.

Poleg okostij so v grobovih našli nekatere predmete, predvsem dodatke, ki so jih dali pokojnikom ob pokopu. Foto: RTV Slovenija

Povedal je, da so našli že 33 grobov, kaže pa, da jih je pod zemljo skritih še nekaj. Nekatera so bila med gradbenimi deli že uničena, so pa grobovi v več nivojih, tudi globlje. Poleg okostij so v grobovih našli nekatere predmete, predvsem dodatke, ki so jih dali pokojnikom ob pokopu.

"Gre zlasti za nakit, kot so uhani in obsenčni obročki. Našli smo tudi dva prstana. Gre za ulite predmete iz brona," je pojasnil Košir in dodal, da bodo predmete dali v konservatorski postopek, nato pa gredo v Gorenjski muzej.

Prvo arheološko najdišče v Cerkljah

Najdišče je arheologe presenetilo, saj na tem območju ni dokumentirane slovanske naselbine. Najdba je pomembna tudi za zgodovino Cerkelj, v katerih doslej ni bilo registriranega nobenega arheološkega najdišča, medtem ko to za njihovo okolico ne velja. V Tupaličah so namreč prazgodovinske najdbe, okoli Brnika antične, v Šmartnem pa tako prazgodovinske kot antične in srednjeveške.

Arheološka izkopavanja se bodo nadaljevala tudi naslednji teden. Zaradi arheološkega najdišča se je spremenil terminski plan poteka gradbenih del v Cerkljah. Ta se na drugih območjih sicer lahko nadaljujejo, predviden rok za njihovo dokončanje v prvi in drugi fazi pa je konec avgusta.