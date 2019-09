Razstavili v požaru notredamske katedrale poškodovanega petelina

Bo pet let dovolj za obnovo?

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Bakreni petelin je sedel na vrhu najvišjega koničastega stolpa notredamske katedrale. Foto: Reuters

V požaru potolčenega in osmojenega petelina, ki je včasih kraljeval na vrhu stolpa notredamske katedrale, so v Parizu postavili na ogled. Od obsežnega požara, v katerem je katedrala skoraj pogorela do tal, je minilo že več kot pet mesecev.