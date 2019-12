Ramzes II. je upodobljen v drži "elka", ki simbolizira "moč, vitalnost in duhovnost". Foto: Ministrstvo za antikvitete

Ka je v starodavnem Egiptu predstavljal dušo človeka ali božanstva, ki se je po smrti lahko naselila v kip človeka ali božanstva; ka je bilo tisto, kar je od človeka ostalo po njegovi smrti.

Vodja vrhovnega sveta za antikvitete Mostafa Waziri je poprsje označil kot eno najredkejših arheoloških odkritij. "To je prvi kip Ramzesa II. s simbolom ka iz granita," je povedal. Do zdaj znana Ramzesova skulptura s tem simbolom je iz lesa.

Mesto Mit Rahina leži v bližini starodavnega egiptovskega mesta Memfis, približno 30 kilometrov južno od Kaira. Poprsje Ramzesa II. je visoko 105 in široko 55 centimetrov.

Ramzes II. je upodobljen v drži "elka", ki simbolizira "moč, vitalnost in duhovnost". Da gre res za Ramzesa II., je arheologom razkril epitaf "Nakht Mari Matt" (močni bik), ki ga po navadi povezujejo s tem vladarjem.

Izkopaval na lastno pest

Povedati je treba, da so kip odkopali po tem, ko so 62-letnega lastnika zemljišča zasačili pri nezakonitem arheološkem izkopavanju na parceli okrog njegove hiše. Tovrstni projekti so v Egiptu prepovedani tako zaradi možnosti poškodovanja artefaktov kot tudi zaradi nevarnosti, da bi kdo skušal najdbe nezakonito izvažati. Za zdaj še ni znano, ali bodo lastnika parcele doletele kakšne posledice.

Na isti parceli so odkopali tudi delno ohranjeno svetišče, posvečeno božanstvu Pta, stvarniku sveta, zaščitniku umetnikov in rokodelcev in bogu mesta Memfis.

Demiurg Pta je bil eden od štirih velikih bogov v Ramzesovem kraljestvu. Foto: Ministrstvo za antikvitete

Veliki praoče

Ramzes II. je bil sin Seta I., tretji in najpomembnejši kralj 19. dinastije Ramesidov. Vladal je 66 let, od leta 1279 pr. n. št. do 1213 pr. n. št. Imel naj bi 100 otrok. Zgodovina si je faraona zapomnila predvsem po njegovih ambicioznih gradbenih delih, ki jih je uresničeval po vsem kraljestvu. Dogradil je velika templja v Karnaku in Luksorju, postavil templje v Tebah in Abidosu ter monumentalna templja v Abu Simblu. V vzhodnem delu Nilove delte je zgradil novo metropolo.

Faraon, ki so ga nasledniki cenili kot Velikega praočeta, je vodil nekaj vojaških odprav in egipčanski imperij razširil od Sirije na severu do Nubije na jugu. Pokopan je v Dolini kraljev, njegovo mumijo pa so odkrili leta 1881.