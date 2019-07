Pilonova galerija domuje v hiši, kjer je bil rojen Veno Pilon, slikar, grafik in fotograf, pomemben slovenski likovni ustvarjalec in eden vidnejših predstavnikov evropskega ekspresionizma in nove stvarnosti. Galerija je nastala iz zapuščine slikarja, ki jo je njegov sin Dominique Pilon po očetovi smrti (1970) podaril mestu Ajdovščina. Foto: MMC RTV SLO/Primož Brecelj

Z dodatnimi prostori bodo razširili stalno zbirko del slikarja Vena Pilona in njegovih prijateljev, del prostorov pa bodo namenili tudi prvotni dejavnosti družine Pilon, manjši pekarni in slaščičarni, ki jo bodo oddali v najem. Investicijo širitve prostorov bo financirala Občina Ajdovščina.

Kot pravi direktorica Pilonove galerije Tina Ponebšek, bo Pilonova galerija urejena skladno z galerijskimi elementi 21. stoletja, s tem da bodo poskušali ohraniti tradicionalnost, ki izvira že iz stare hiše Pilonovih, kjer je danes galerija.

"Stari del, kjer je bila nekoč Pilonova pekarna, se bo povezal s sosednjo Rustjevo hišo, kjer bo v pritličju lokal, v zgornjem nadstropju pa razširjena stalna zbirka. Skupno bomo pridobili okoli 500 kvadratnih metrov, kar nam bo omogočalo predstavitev fonda, ki je danes v depoju," dodaja.

Stalno zbirko nameravajo razširiti predvsem z risbami, ki jih je v fondu Vena Pilona največ. "Predstavili bomo tudi nekaj slik v oljni tehniki, ki jih je potrebno izpostaviti. Seveda pa v naslednjih letih po ureditvi prostorskih razmer upamo tudi na kakšne nakupe ali donacije, ki bodo dopolnile in obogatile zbirko Pilonovih del," še pravi Tina Ponebšek.

Veno Pilon, Ajdovščina, 1921, jedkanica, PGA 126G. Foto: Pilonova galerija

Boljša zaščita dediščine nacionalnega pomena

Z investicijo bo galerija bogatejša tudi za dva do tri nove depojske prostore, kar bo za ajdovsko galerijo velika pridobitev, saj tehnično različna dela Pilona in njegovih prijateljev zahtevajo različne pogoje hranjenja. "Ne gre torej le za širitev Pilonove galerije v smislu bogatejše ali širše predstavitve javnosti, pač pa predvsem za boljšo in sodobnejšo zaščito kulturne dediščine, ki je nacionalnega in lokalnega značaja," je povedala direktorica galerije.

Še to poletje naj bi bilo izdano gradbeno dovoljenje, ajdovska občina pa je za pekarnico, ki bo delno muzejsko opremljena, pridobila evropska sredstva LAS. Ob tem, da bodo razširili stalno zbirko, upajo, da bodo lahko nekoliko razširili tudi galerijsko trgovino. Število zaposlenih bo tudi po širitvi ostalo isto, kar po besedah direktorice lahko morda pomeni težavo.

"Ob povečani kvadraturi galerije se bo povečalo tudi število vsebin, interpretacije le-teh in programov. Zato bi bila potrebna zaposlitev vsaj še enega strokovnega delavca ali pa pomoč študentov," je še povedala Tina Ponebšek. Ob tem ugotavlja, da je študentov družboslovja oziroma humanistično umetnostnih smeri vse manj, kar lahko v prihodnje predstavlja težavo, saj ne bo mogoče najti ustreznega strokovnega kadra.

Veno Pilon je bil slovenski slikar, grafik in fotograf, rojen leta 1896 v Ajdovščini, kjer je leta 1970 tudi umrl. Foto: Kosovelov dom Sežana

Trenutno je v galeriji na ogled razstava del domačega slikarja Iva Lenščaka, pripravljajo pa se tudi na novo razstavno sezono. Jeseni bodo v sodelovanju z Dolenjskim muzejem pripravili razstavo Božidar Jakac in Veno Pilon, ki bo temeljila na korespondenci in portretih iz Prage, ki sta jih slikarja ustvarjala drug za drugega. Razstavo pripravljajo ob 120-letnici Jakčevega rojstva.

Pred koncem leta bodo odprli vrata galerije mlajši generaciji umetnic, ter prihodnje leto pozornost namenili tudi fotografijam Edija Šelhausa.

Sicer pa bo težišče prihodnjega leta na 50-letnici smrti Vena Pilona. Kot je povedala, še vedno potekajo dogovori s pariškim muzejem, kjer je na ogled stalna zbirka Pilona, da bi vsaj del gostoval v ajdovski galeriji. "Del dogovora je sicer že sklenjen, del pa še odprt, tako da dokončnega dogovora še ni," dodaja.