Turisti se bodo morali spustiti po 79 metrov dolgem in ozkem tunelu, ki dvignjeni vhod na severni strani piramide povezuje s sobami globoko v drobovju 4600 let stare strukture.

Bi si upali zlesti v drobovje Sneferujeve piramide? Foto: EPA

Dovoljen je tudi vstop v 18 metrov visoko "stransko piramido", ki je bila morda zgrajena za Sneferujevo ženo Hetepheres. To pridruženo piramido so arheologi zdaj odprli prvič po njenem odkopu leta 1956.

"Upognjena" piramida je ena od dveh, ki so jih stari Egipčani v Dahšurju postavili za faraona Sneferuja. Že na pogled odstopa od klasične piramide: spodnjih 49 metrov, ki so večinoma ohranili originalni apnenčev omet, je zgrajenih pod strmim kotom 54 stopinj, v zgornjem delu pa je piramida bolj položna. Ta prelom je v očitnem kontrastu z ravnimi stranicami druge Sneferujeve piramide, Rdeče piramide malo bolj na severu. Egiptologi Rdečo piramido štejejo za prvi primerek naslednje stopnje v gradnji piramid, ki je vrhunec dosegla z Veliko piramido v Gizi.

Na odprtju piramide so arheologi predstavili tudi najdbe izkopavanj, ki so se lani začela v bližini Dahšurja. Foto: Reuters

Arhitekti so se za drugačen način gradnje odločili, ker so se v njihovih "upognjenih" piramidah začele pojavljati razpoke, je na tiskovni konferenci pojasnil generalni sekretar Vrhovnega sveta za antikvitete Mostafa Waziri. "Sneferu je bil faraon z izjemno dolgo vladavino. Inženirji so hoteli doseči končno obliko, obliko, ki ji danes rečemo piramida. Ne vemo pa, kje natančno je bil pokopan. Morda ravno v tej piramidi, kdo bi vedel?"

Egipt bi seveda z novim odprtjem rad spodbudil pritok turizma v Dahšur, ki leži le 30 kilometrov od središča Kaira. Piramida je osamelec sredi zaplate puščave, a pritegne le peščico turistov ter je čisto nasprotje vrvežu in gneči Kaira.

Na odprtju piramide so arheologi predstavili tudi najdbe izkopavanj, ki so se lani začela v bližini Dahšurja. Dela še niso končana, a se že zdaj lahko pohvalijo z najdbami mumij iz poznega obdobja, orodja, mask in krst. "Ko smo te predmete dvigovali iz peska, smo naleteli na območje, v katerem je še ogromno skritih grobnic," je povedal Waziri.

Egipt se zanaša na turizem

Promocija Dahšurja je seveda del širše turistične iniciative – turizem je ne nazadnje ključen vir dohodka za Egipt, a je strmo upadel po izbruhu arabske pomladi leta 2011; v zadnjih letih počasi pleza nazaj v smeri nekdanjih številk.

Grobnic ne zmanjka

Tretje razkritje v sobotnem "svežnju" je bila prav tako v bližini odkrita grobnica Sa Eseta, ki je bil nadzornik za piramide v Srednjem Egiptu. Stavba je bila vse od odkritja leta 1894 zapečatena, v njej pa se skrivajo čudovito ohranjeni pogrebni hieroglifi. Za zdaj so arheologi po njenem utesnjenem hodniku popeljali le povabljene tuje ambasadorje, za javnost pa bo menda piramida odprta čez približno dve leti.