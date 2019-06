Leta 2009 so v Atenah odprli muzej, v katerem hranijo tisto arhitekturno plastiko, ki je nekoč krasila mogočne stavbe Akropole. Pod njim leži soseska iz stare Grčije. Foto: MMC RTV SLO

Muzej stoji ob vznožju hriba Akropole v Atenah in hrani veličastne mojstrovine grške antike, vključno z deli s Partenona, ene najvplivnejših zgradb v zahodni civilizaciji. Med dragocenimi razstavljenimi deli so na primer kariatide, slavni stebri v obliki ženskega telesa.

"Obiskovalci lahko pridejo sem dol in si ogledajo starodavne ruševine mesta Atene, zlasti na območju južno od Akropole," je za Reuters pojasnil direktor muzeja Akropola Dimitris Pantermalis. "Upamo, da bomo kmalu predstavili tudi premične najdbe izkopavanj in tako ponudili celotno sliko vsakdanjega življenja v starih Atenah."

Pred desetletjem odkrite vile, kopališča, obrtniške delavnice in mestna infrastruktura. Foto: MMC RTV SLO

Pod muzejem, ki stoji na betonskih stebrih, leži soseska izkopanih hiš, obrtniških delavnic, kopališč, ulic in mestne infrastrukture, ki so jih odkrili med gradnjo muzeja.

Kadi iz razkošnih dvorcev

Med sprehajanjem po novi muzejski lokaciji ob kovinskih pregradah je mogoče videti kadi iz razkošnih dvorcev, ki so v antičnem času obsegali prostore, v katerih so se lahko kopalci ogreli, preden so se podali v sicer tudi ogrevane bazene. Eden izmed vrhuncev je dom bogatega Atenčana iz 6. stoletja.

"Bilo je fascinantno, neverjetno doživetje," je za Reuters povedal 63-letni Carl Hoover, obiskovalec iz Kolorada. Pravi, da so ga najbolj navdušili mozaično dno in ​​drenažni sistemi.

Muzej je oblikoval arhitekt Bernard Tschumi s ciljem, da bi ta odražal matematično in konceptualno jasnost antične Grčije. Vanj je stopilo že več kot 14 milijonov obiskovalcev, odkar je pred desetimi leti odprl vrata.

Marmorni okras še vedno v Londonu

Še vedno pa ostaja odprto vprašanje Elginovih kipov, ki bi jih želeli Grki razstaviti v muzeju. Grčija je večkrat pozvala Veliko Britanijo, naj jim vrne marmorni okras Partenona, znan kot Elginov marmor. Ta del so leta 1806 sneli Britanci in je od leta 1816 razstavljen v Britanskem muzeju v Londonu. Grčija si že dve stoletji prizadeva za njegovo vrnitev "domov".