Foto: Občina Piran

Prenovili so zunanjost stavbe in pripravili infrastrukturo, ki je omogočila vzpostavitev muzejske poti oziroma sprehoda skozi zgodovinsko stavbo, je ob današnji slovesnosti pojasnila Manuela Rojac, predsednica Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini, ki domuje v hiši.

"Nekatere sobe so se tako spremenile v informativne, druge so se oplemenitile z razsvetljavo, Tartinijeva violina je dobila svoj prostor, pisarne so se spremenile v dvorane, ki bodo namenjene razstavam ali drugim oblikam kulturnega življenja," je še dejala.

Foto: Občina Piran

Po njenih besedah je bil v času prenove največji izziv nadaljevati z dejavnostmi v hiši, ki je stičišče pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Po prenovi želijo hišo odpreti širši javnosti in obiskovalcem, ki jih zanimata kulturna dediščina in Tartinijeva zapuščina, obenem pa ohraniti hišo kot kulturno, glasbeno in družabno središče narodnosti.

Nadgraditi in osvežiti bodo skušali tudi obstoječe vsebine, da bi iz hiše naredili prostor druženja glasbenikov in umetnikov.

Prenovo Tartinijeve hiše so izpeljali v sklopu projekta Kulturni turizem v znamenju Giuseppeja Tartinija, ki je sofinanciran iz programa Interreg Italia - Slovenija, piranska občina pa v njem nastopa kot vodilni partner. Župan Đenio Zadković je poudaril, da želijo s projektom spodbuditi ohranjanje in promocijo kulturne dediščine obmejnega območja, zlasti v povezavi s skladateljem Giuseppejem Tartinijem, čigar 250. obletnico smrti bodo obhajali prihodnje leto.

Župan je še dodal, da si v Piranu želijo podobnih uspešnih projektov tudi za ostale kulturne spomenike v mestu, kot sta denimo Apollonijeva palača in palača Trevisini.