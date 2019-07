Egipt je do zadnjega hipa skušal preprečiti, da bi bila 3000 let stara glava, izdelana iz kremena, sploh ponujena na prodaj. Egiptovske oblasti so namreč domnevale, da je bil kip odtujen iz tempeljskega kompleksa Karnak v Luksorju.

O kupcu 28,5 centimetra visoke glave Tutankamona pri dražbeni hiši niso razkrili nobenih informacij.

Pri Christie's so svojo dražbo branili z argumentom: "Pri starodavnih predmetih njihove provenience ne moremo izslediti za več tisočletij nazaj. Ključnega pomena je določitev lastništva in zakonite pravice do prodaje, kar smo očitno naredili." Foto: Reuters

Kupec je za javnost anonimen. Foto: Reuters

Kipec, ki je visok 28,5 centimetra in je star vsaj tri tisoč let, "izžareva moč in spokojnost", kot so ga opisali pri Christie's. Amon ima "rahlo spuščeno spodnjo ustnico, oči mandljaste oblike in močno poudarjeno vdrtino med očmi in obrvmi". Ohranjen je izredno dobro, rhlo poškodovana sta le uho in nos.

"Preveč podoben" umetninam iz Karnaka

Egipt je skušal preprečiti četrtkovo dražbo in je zahteval vrnitev umetnine. Dragoceni predmet je bil pred dražbo del zasebne zbirke Resandro, v kateri so tudi marmornati doprsni kipi iz antičnega Rima, poslikana staroegipčanska lesena krsta in bronast kipec mačke, ki je seveda prav tako iz časa faraonov.

Nekdanji egiptovski minister za antikvitete Zahi Havas misli, da je bila glava Tutankamona verjetno odtujena v 70. letih minulega stoletja iz templja v Karnaku. "Menimo, da je Egipt zapustila po letu 1970, saj so bili v tistem času iz templja v Karnaku odtujeni še drugi predmeti," je dodal.

Intervencije v zadnjem hipu ni bilo

Egiptovsko zunanje ministrstvo je pred dražbo tudi pozvalo britansko zunanje ministrstvo in organizacijo Unesco, da zaustavita prodajo, a so takšne intervencije izjemno redke.

Pri Christie's so se branili z navedbami, da Egipt ni še nikoli doslej izkazal tolikšnega zanimanja za glavo Tutankamona, čeprav je bila dolga leta dobro znana. "Glava ni niti ni bila predmet preiskave," opozarjajo.

Mostafa Vaziri, ki je na čelu egiptovskega vrhovnega sveta za antikvitete, je še pred dražbo napovedal, da "ne nameravajo odnehati". "Sledili jim bomo, sledili bomo tudi kupcu. Spet in spet bomo zahtevali vrnitev."

Egipt je v zadnjih letih močno zaostril boj proti prodajanju naropanih antikvitet v tujini. Foto: Reuters

V dražbeni hiši so v svoj bran tudi objavili seznam lastnikov omenjene umetnine v zadnjih 50 letih. Najstarejši znani podatek je iz let 1973-74 - da je bila glava del zbirke princa Wilhelma von Thurn und Taxis v Nemčiji. Nato je menjala tri lastnike in leta 1985 postala del zbirke Resandro.

Minidemonstracije

Pred dražbo se je pred avkcijsko hišo zbralo približno ducat protestnikov z egiptovskimi zastavami in transparenti, na katerih je pisalo, "prenehajte trgovati s pretihotapljenimi umetninami". "Nasprotujem temu, da se našo dediščino razprodaja kot sadje in zelenjavo," je za tiskovno agencijo Reuters komentiral eden od protestnikov, 69-letni grafični oblikovalec Ibrahim Radi.

Egiptovsko ministrstvo za antikvitete je po dražbi za začetek prihodnjega tedna napovedalo sestanek, na katerem bo beseda tekla o nadaljnjih korakih v zvezi s kipom. V izjavi za javnost so zapisali, da bo egiptovska vlada sprejela vse potrebne ukrepe za vrnitev egiptovskih umetnin, ki so bile ilegalno prepeljane iz države.