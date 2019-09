Velik del kompleksa sestavlja skoraj nedotaknjena arhitektura Saše Deva in Jaroslava Černigoja. Foto: BoBo

V Umetnostni galeriji Maribor (UGM) so prepričani, da gre za najodličnejši primer industrijske stavbne dediščine v Sloveniji, ki bi bil lahko zdaj za vedno izgubljen. Po neuspešnih prodajah se objekt, ki leži ob reki Dravi v Melju, zdaj prodaja po kosih.

Možnost revitalizacije Melja

Velik del kompleksa sestavlja skoraj nedotaknjena arhitektura Saše Deva in Jaroslava Černigoja. V UGM-ju si želijo, da bi mesto ustrezno zaščitilo to kulturno dediščino, v njej vidijo tudi možnost revitalizacije Melja.

"Projekti revitalizacije degradiranih mestnih območij, kjer je nekoč cvetela industrija, so v Evropi že ustaljena in uspešna praksa. Razlogov za to je več, gotovo pa k temu pripomorejo širjenje mesta, veliki volumni stavb, atraktivna arhitektura, ki se ponuja za raznovrstne prilagoditve. Kulturne vsebine so le en, a pomemben del teh mestotvornih zgodb," pravijo v galeriji.

Blizu mesta in narave, na prisojnem nabrežju Drave

MTT je po njihovem mnenju na odlični lokaciji, blizu mesta in narave, na prisojnem nabrežju Drave, le dobrih deset minut peš od starega mestnega jedra. Verjamejo, da bo mestno vodstvo prepoznalo pomen takega posega, a dodajajo, da o poteku pridobivanja lastnine ali drugih načrtih za Melje niso obveščeni.

Kompleks bi lahko bil ena izmed lokacij za novo prostore UGM-ja, ki že desetletja čaka na ustreznejše prostore. "Nov prostor za sodobno umetnost vidimo kot enega izmed generatorjev ponovne oživitve tega degradiranega območja," morebitne načrte še komentirajo v galeriji.

Na njegov pomen za mesto in državo je UGM na začetku poletja skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ob razpisu javne dražbe že opozoril predstavnike Mestne občine Maribor.

Takrat so na občini zagovarjali, da je področje nekdanjega MTT Tekstila za Mestno občino Maribor zanimivo, "ne le v kulturnem, temveč tudi v razvojnem pogledu". "Zato smo pri iskanju dolgoročne rešitve zelo dejavni. Več v tem trenutku ne moremo komentirati," dodajajo.

12 ponudnikov za nakup kompleksa

Do izteka roka se je za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup skupno 19 nepremičnin, ki predstavljajo kompleks MTT Tekstil v Melju, javilo 12 ponudnikov. Najvišjo ponudbo je oddal ločitveni upnik DUTB, in sicer ponuja za štiri dele 1,5 milijona evrov brez vključenih davkov. Druge ponudbe so oddali najemniki, med katerimi je najvišja ponudba 123.000 evrov, je v poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, zapisal stečajni upravitelj Milorad Vidović.

Za časopis Večer je povedal, da se bo z Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) še pogajal. "DUTB je v postopku zbiranja nezavezujočih ponudb oddal ponudbo za tri parcele, na katerih je ločitvena upnica, in za dodatno parcelo, ki s preostalimi tremi predstavlja zaokroženo celoto, vse z namenom zaščite vrednosti zastavljenega premoženja. Cilj upravljanja nepremičnine v prihodnje je maksimizacija njene vrednosti," so položaj razložili pri slabi banki.