Najdišče se nahaja zahodno od Jeruzalema. Foto: IAA

Gre za ostanke največje doslej v Izraelu odkrite naselbine iz časa mlajše kamene dobe, ki so jo tvorile velike hiše z bivalnimi prostori, javne zgradbe in ritualom namenjena mesta. Prebivalci so se očitno ukvarjali s kmetijstvom, lovom in živinorejo - šlo je za družbo na vrhuncu svojega razvoja, je v sporočilu za javnost zapisal Izraelski urad za starine (Israel Antiquities Authority - IAA).

Eden izmed vodij izkopavanj Jacob Vardi. Foto: IAA

Na ostanke naselbine, ki je pravzaprav za zdaj tudi največja znana neolitska naselbina na širšem območju geografske, zgodovinske in kulturne regije Levant, so arheologi naleteli med pripravami na gradnjo avtoceste. Naselbina se je nahajala v bližini soseske Motza, ki leži na zahodnem robu Jeruzalema.

"Veliki pok" na področju raziskovanja prazgodovinskih naselbin

Jacob Vardi, eden izmed vodij izkopavanj, je v imenu IAA-ja dejal, da gre zavoljo velikosti in ohranjenosti najdbe za "veliki pok" na področju raziskovanja prazgodovinskih naselbin. Po njegovih besedah bo najdba "drastično spremenila, kar vemo o neolitski dobi". Dodal je, da se zaradi te najdbe nekateri mednarodni strokovnjaki že začenjajo zavedati, da bodo morali revidirati svoje dosedanje delo.

"Doslej se je menilo, da je bilo območje Judeje prazno in da so kraji te velikosti obstajali le na drugi strani reke Jordan ali na severu Levanta. Namesto nenaseljenega območja iz tega obdobja smo našli kompleksno območje, kjer so obstajala različna gospodarska sredstva za preživetje, in vse to le nekaj ducatov centimetrov pod površjem," sta v IAA-jevem sporočilu za javnost zapisala Vardi in drugi vodja izkopavanj Hamoudi Khalaily.

Arheologi so naleteli tudi na to kamnito obličje. Foto: IAA

Obseg naselbine bi po Vardijevih besedah bil v današnjem smislu primerljiv z velikostjo Jeruzalema ali Tel Aviva oziroma kot je dejal: "prava metropola". Khalaily pa je izpostavil, da so imeli prebivalci tega mesta trgovinske in kulturne povezave s široko razširjenimi populacijami, vključno z Anatolijo, iz katere so prišli predmeti iz vulkanske kamnine. "Družba je bila na vrhuncu" in očitno se je vse bolj specializirala za vzrejo ovac, je po pisanju The Times of Israel še dejal Khalaily.

Ohranjene 9.000 let stare stročnice

Poleg prazgodovinskih orodij, kot so na primer tisoči puščičnih osti, sekire, rezila srpov in noži, so odkrili tudi skladiščne prostore z velikimi zalogami stročnic, zlasti leče. "Dejstvo, da so se ohranila semena, je presenetljivo glede na starost mesta," so zapisali arheologi.

Poleg uporabnih orodij so odkrili še nekaj majhnih kipov, vključno z glinasto figuro vola in kamnitim obličjem, glede katerega se je Khalaily pošalil, da gre bodisi za upodobitev človeška "ali celo vesoljca".

"Tisoče let pred izgradnjo piramid, zaznavamo v neolitskem obdobju, da se vse več prebivalstva obrača k stalnim naselbinam," je dejal Vardi. "Vse manj se selijo in vse bolj se ukvarjajo s kmetijstvom."

Med arhitekturo, odkrito pri izkopavanju, so velike zgradbe, namenjene prebivanju, kot tudi tisto, kar so arheologi prepoznali kot javne dvorane in prostori, ki so se uporabljali za obrede čaščenja. V kratkem videu, ki ga je objavil IAA, se arheologinja Lauren Davis sprehaja po ozki poti med ostanki stavb, gre torej za prazgodovinsko ulico.

"Zelo podobno kot vidimo pri stavbah danes, ki so med seboj ločene z uličicami," pravi Davisova. Arheologi menijo, da je ta ulica "dokaz napredne stopnje načrtovanja naselja". Prav tako so arheologi odkrili, da se včasih uporablja omet za izdelavo tal in zapečatenje različnih objektov med gradnjo prebivališč in zgradb.

Foto: IAA

Sodobna tehnologija za starodavne najdbe

Strokovnjaki so se zdaj lotili dokumentiranja prav vsake arhitekturne strukture s 3D-modeliranjem. "Ko tukaj zaključimo z izkopavanji, bomo lahko v laboratoriju nadaljevali z raziskavami najdišča," je dejal Vardi in dodali, da gre za neprecedenčno uporabo tehnologije.