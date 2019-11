Ureditev muzeja v nekdanjih prostorih razvojnega oddelka studiev je stala 2,5 milijona evrov. Foto: EPA

Leto 2020 bo namreč Fellinijevo leto v počastitev 100. obletnice rojstva italijanskega režiserja.

120 let italijanskega filma

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini je po pisanju spletnega portala wantedinrome povedal, da bo muzej omogočil "veličastno zgodovino italijanskega filma izkusiti na nov in privlačen način".

Foto: EPA

V njem bo z bogatim avdiovizualnim gradivom predstavljenih 120 let italijanskega filma in življenja v Italiji. Ureditev muzeja v nekdanjih prostorih razvojnega oddelka studiev, je stala 2,5 milijona evrov.

Veličina italijanske kinematografije

Na italijanskem ministrstvu za kulturo so muzej opisali kakor "potopitev v italijansko domišljijo, potovanje skozi zgodovino države ob podobah, zvokih in glasbi, ki so prispevali k veličini italijanske kinematografije".

Posamezne sobe bodo posvečene različnim temam, od romantike, zgodovine in politike do hrane. Predstavljene bodo tudi ikone italijanskega filma, med njimi bo denimo Sophia Loren.