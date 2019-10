Namesto da bi obiskal psihoterapijo, njegov urad najame doktorandko literarnih ved, filozofinjo Alice Heimann, da bi s svojimi opažanji, nasveti in zapiski županu povrnila veselje do dela. Njen svež in neobremenjen pristop naj bi županu priskrbel ideje in nov zagon, vendar pomeni to srečanje dveh značajev za oba ponovno spoznanje o omejenosti politike.

Naslovna lika sta upodobila Fabrice Luchini in Anaïs Demoustier. Foto: Kinodvor

Francoski film Alice in župan scenarista in režiserja Nicolasa Pariserja je pravzaprav konverzacijska drama, ki sicer nima ničesar skupnega s komedijo zmešnjav, to bi navsezadnje lahko bila, vendar njegova temeljna dinamika izhaja iz nesporazuma ali napačne predpostavke. In sicer da so v politiki potrebne ali celo zaželene ideje. Čeprav se fabula razvija iz tega zapleta, pa film vendarle ni povsem naiven in se skozi plastenje prizorov prebije do spoznanja, da so ideje v resnici odveč ali škodljive, da vse najbolje deluje, če jih v politiki pravzaprav ni. Navsezadnje, največje ideje 20. stoletja so vodile k največjim žrtvam, ki jih štejemo v stotinah milijonov mrtvih.

Osnovna narava celovečernega filma Alice in župan je pretežno idealistična, razen pisarniških intrig in kakšne mimobežne opazke ni tu nobene zaresne umazanije, korupcije, prevar ali izdaj, to pa je vse skupaj skoraj prelepo, da bi bilo res. Paul in Alice, ki ju pod spretno režiserjevo taktirko odigrata Fabrice Luchini in Anaïs Demoustier, spoznata, da sta si filozofija in politika bližje, kot se zdi na prvi pogled – oboje je umetnost mogočega in oboje je pretežno obsojeno na impotenco.

Delo je simpatično uravnoteženo med recimo temu intelektualnim in profanim in zato malo spominja na Rohmêrjeve filme. V njem je tudi odmerek prefinjenega humorja, ki doseže vrhunec v skupinskem službenem obisku Wagnerjeve opere Rensko zlato, to pa ni povsem brez povezave z vsebino filma. A po drugi strani sta ta kultiviranost in artikuliranost prikazanih likov dobesedno v popolnem nasprotju z vulgarno resničnostjo politike in politikov, ki smo ji priča. Morda se pa prav v tem neskladju skriva kritična ost filma.

Iz oddaje Gremo v kino