Mural upodablja mitsko žival, izrisano z belo črto. Foto: EPA

Leta 1994, osem let po tem, ko ga je Haring naslikal, so na opečno fasado pritrdili kovinsko preobleko, ki je mural zakrila. Na ta način so želeli izboljšati razmere v depoju. Po skoraj petindvajsetih letih so ga ponovno odkrili lani.

To je Haringov drugi največji ohranjeni mural na javnem mestu v Evropi. Foto: EPA

Restavriranje bo po pisanju spletnega portala Art Daily stalo 180.000 evrov. Prispevali jih bodo Sklad Keitha Haringa, mesto Amsterdam in Marktkwartier, vsak tretjino. V projekt se je vključil še amsterdamski muzej Stedelijk.

"Čutil sem, da sem res nekaj dosegel"

Ravno v Stedelijku se je umetnik leta 1986 prvič samostojno predstavil. Takrat je povedal, da "je imela razstava fantastičnen obisk, ker je večji muzej v Amsterdamu, Zame je bila to izjemna izkušnja. Čutil sem, da sem res nekaj dosegel."

Eden najvidnejših predstavnikov newyorške urbane umetnosti je bil v času postavljanja razstave izredno dejaven po mestu. Z mladimi grafitarji je tako v enem dnevu poslikal stene depoja muzeja, ki je bil na lokaciji osrednje mestne tržnice.

Mural je velik približno 12 krat 15 metrov. Foto: EPA

Haring se je rodil 4. maja 1958 v Pensilvaniji, pri dvajsetih letih pa se preselil v New York. Tam se je srečal z živahnim umetniškim prizoriščem, prepredenim s podobami poparta in grafitov. Kmalu je razvil svojevrsten in prepoznaven slog stilizirane zasukane človeške figure, ki je blizu tako stripovski kot ulični umetnosti.

Prijateljeval je z Andyjem Warholom, Jean-Michelom Basquiatom, Madonno in Grace Jones. Deklariral se je za političnega umetnika, ki je s svojimi deli želel nagovoriti čim širše občinstvo. Boril se je proti kapitalizmu in rasizmu. Umrl je leta 1990, pri 31 letih je izgubil bitko z aidsom.