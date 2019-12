Foto: EPA

Med 21 novo pridobljenimi fotografijami so denimo Mapplethorpov avtoportret, portreta Hansa van Manena in homoerotično delo ter trije porcelanasti krožniki, okrašeni s fotografijami cvetja.

"Sam sem jih gledal 40 let, sedaj bodo lahko v njih uživali tudi drugi," je ob donaciji dejal Hans van Manen. Kot pravi, koreograf, ki je delo podaril s partnerjem Henkom van Dijkom, je bilo v veselje, da je podaril ta dela, ki bodo tako za vedno ostala združena.

Foto: EPA

Direktor muzeja Taco Dibbits je ob tej priložnosti dejal, da so zelo hvaležni Hansu van Manenu in Henku van Dijku za njuno velikodušno darilo. Takšni dobrotniki muzejem omogočajo, da svoje zbirke obogatijo z deli, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti."

Robert Mapplethorpe (1946-1989) se je v zgodovino fotografije zapisal z obsežnimi serijami stiliziranih črno-belih fotografij, od katerih so najbolj znani portreti, fotografije cvetja in cvetličnih tihožitij ter moški akti. Ko je sredi 70. let začel fotografirati akte, je to počel s popolnim neupoštevanjem domnevne meje med splošno sprejeto podobo akta in šokantnim. Fotografiral je svoj lasten svet, prizore pa vedno skrbno insceniral v svojem studiu.

Za Mapplethorpa ločnica med spolnostjo in umetnostjo ni obstajala. S tem je Mapplethorpe pornografijo dvignil iz podzemlja in jo postavil v uveljavljene umetnostne galerije. S svojim delom je navdihoval mnoge, med drugim nizozemskega fotografa Erwina Olafa.

Fotografska zbirka Rijksmuseuma obsega približno 150.000 fotografij iz 19., 20. in 21. stoletja, ki so nastale na Nizozemskem in drugod. Z njo želijo predstaviti celotno zgodovino fotografije, katere nepogrešljiv del so zdaj tudi Mapplethorpova dela. Doslej so imeli v zbirki le portret ameriške pevke Patti Smith.