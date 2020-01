Razstava bo na ogled do 23. februarja. Foto: Cankarjev dom

Fotografska razstava z naslovom Strukture neskončnosti/L'espace infini se odpira nocoj v Mali galeriji Cankarjevega doma (CD) ob 20. uri. Na ogled bodo fotografije slovitih pariških Versajskih vrtov, izdelane v velikem formatu. Ti so sicer skupaj s palačo vpisani na Unescov seznam svetovne dediščine.

Fotografije pred nami razgrinjajo dvojnost tega heterotopičnega prostora, njegovo materialnost in sublimnost v enem. Mladen Dolar

"Versajski vrt, tako zelo vpotegnjen v enkratnost svojega historičnega trenutka, ki ga je omogočil v spletu unikatnih okoliščin, obenem sega k času, ki je zunaj časa," je filozof Mladen Dolar zapisal ob premierni predstavitvi projekta, ki je bila na ogled v Lamutovem salonu Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki leta 2017. "Sijajne fotografije Ane Kučan, ustvarjene s prodornim očesom krajinske arhitektke, postavljajo pred nas vso nenavadnost in čarobnost tega objekta. Pred nami razgrinjajo dvojnost tega heterotopičnega prostora, njegovo materialnost in sublimnost v enem."

Mir, tišina, neskončnost prostora

Fotografije so bile zatem razstavljene še v Galeriji AQ v Celju (2018) in na Festivalu fotografije Maribor (2019). Tokratno postavitev v Mali galeriji CD je avtorica dopolnila z novejšimi fotografijami enega najznamenitejših parkov na svetu.

"Mir, tišina, neskončnost prostora, ki jo poudarjajo ponavljajoči se elementi in megla, ki zastira določljivo ozadje, v tej kombinaciji ustvarjajo napetost dihotomije realnega in sanjskega, prividnega," je svoje misli ob postavitvi še razgrnil Nagy-Hofbauer. Prizori bi bili po njegovo lahko tudi izmišljeni.

Ana Kučan je krajinska arhitektka, ki predava na oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in je vodja Studia AKKA za krajinsko arhitekturo in urbanistično načrtovanje. Doktorirala je na Univerzi v Ljubljani, magistrirala pa na Visoki šoli za oblikovanje Univerze Harvard v ZDA.

Razstavlja doma in v tujini, večkrat je bila za svoje delo nagrajena, med njimi z nagrado piranesi (1998 in 2002), Plečnikovo nagrado (2003 in 2016), platinastim svinčnikom (2017) in mednarodno nagrado IAKS (2019). Je tudi vodilna avtorica projekta Vsi odtenki zelene, ki je bil razstavljen na 12. Arhitekturnem bienalu v Benetkah.

Razstava bo na ogled do 23. februarja.