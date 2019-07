Sledil bo koncert jazz zasedbe DžeZZva, na Mestnem trgu pa bodo z videomapiranjem ptujske mestne hiše obeležili 1950. obletnico prve omembe mesta.

Festival redno gosti "site specific" instalacije - na fotografiji je utrinek iz leta 2014, ko je bilav gosteh Sasha Frolova. Foto: Art Stays/Boris B. Voglar

Umetnika italijanskega gibanja Movimento Creative Label Simone Pucci in Federico De Benedictis sta poskrbela za to, da bo po 22.00 na bogato okrašenem pročelju ptujske mestne hiše pred očmi obiskovalcev zaživela zgodovina Ptuja. Vizualna zgodba bo prisotne preko rimskih časov, srednjega veka in današnjih dni popeljala v prihodnost.

Festival Art Stays, ki že od leta 2003 v najstarejše slovensko mesto in njegovo okolico prinaša produkcijo domačih in tujih umetnikov, bo potekal do 12. julija. Doslej je gostil že več kot 800 umetnikov, od perspektivnih mladih do že uveljavljenih imen sodobne umetnosti.

Umetniški vodja festivala Jernej Forbici tudi pred letošnjim dogodkom obljublja presežke iz zelo širokega spektra umetniških izrazov - od kiparstva, fotografije, slikarstva in instalacij do videa, filma, performansov in glasbe.

Dominikanski samostan gosti otvoritveni site-specific projekt zvočne instalacije Sonic Horizont singapurskega umetnika Zulkifleja Mahmoda. Medtem ko se oziramo k prihodnosti in se sprašujemo, kaj nas čaka, ne moremo ignorirati naše sposobnosti, da prisluhnemo okolici in prostoru, sporoča umetnik. Foto: Art Stays

Sedemnajsta izvedba festivala z naslovom Prihodnost - vizija sveta bo predstavila mednarodni izbor umetnikov, ki svoja raziskovanja posvečajo prihodnosti. Odgovore na to bodo obiskovalci lahko iskali na skoraj vseh likovnih prizoriščih na Ptuju in v okolici.

Med več kot 80 tujimi in domačimi umetniki velja izpostaviti velik izbor azijskih umetnikov, kot so Gal Weinstein, Jeongmoon Choi, Zulkifle Mahmod, Toru Hamada, Yu Kato, Snow Yunxue Fu in še pomembnejši izbor svetovno znanih fotografov kot so Edward Burtynsky, Olivo Barbieri in Andrea Botto. Omenjenim se bodo pridružili študenti likovnih akademij iz Budimpešte, Benetk, Ljubljane in Xiana.

Film Anthropocene je tretji po vrsti v trilogiji filmov, ki jo sestavljata še Watermarks (2013) in Manufactured Landscapes (2006). Vse tri bodo letos predvajali na festivalu. Foto: Nicholas Metivier Gallery, Toronto

Osrednji tematski projekt je slovenska premiera filma Antropocen: Človeška doba (Anthropocene: The Human Epoch). Filmska meditacija o množičnem človeškem preoblikovanju planeta je štiri leta trajajoč projekt večkrat nagrajene ekipe, ki jo sestavljajo Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal in Nicholas de Pencier. Film sledi raziskavi mednarodne skupine znanstvenikov, antropocenske delovne skupine, ki po skoraj desetih letih

raziskav trdi, da se je holocenska doba sredi dvajsetega stoletja končala zaradi globokih in trajnih človeških sprememb na Zemlji.

Vabljeni na sprehod med peklom in nebom

Mednarodno tematsko razstavo v Miheličevi galeriji z naslovom Med peklom in nebom (Between Hell and Sky) zaznamuje ideja kontrasta: razstava se deli na dve nadstropji in dve temi (nebo in pekel), pri tem pa obiskovalec med prečkanjem prostora in opazovanjem del pridobi spoznanja skozi lastne oči, sestavlja čas, delce in zaznave ter se poda na raziskovanje točke izginotja, daleč od človeških potreb in nasilja, ki spreminjajo in uničujejo njega samega in pokrajino. Razstavljajo umetniki Gal Weinstein, Snow Yuxue Fu, Costantino Ciervo, Interno3 (Manuel Frara) in DK (Damjan Kocjančič).