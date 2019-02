Plakat za razstavo Izbrano iz umetniške zbirke ZDSLU na Komenskega 8. Na fotografiji: Lojze Logar, iz serije Intermezzozoik, 2007. Foto: ZDSLU

Razstavo je zastavila Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU), ki je v novih prostorih Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (Aipa) na Dvorakovi 5 razstavila nekaj del iz svoje zbirke.

Dela pomembnih slikarjev in kiparjev vseh generacij

Pod naslovom Izbrano iz umetniške zbirke ZDSLU na Komenskega 8 so po besedah kustosinje razstave Olge Butinar Čeh na Dvorakovi predstavljena dela pomembnih slikarjev in kiparjev vseh generacij, ki so ustvarjali v različnih tehnikah ter zapustili vidne sledi v slovenski likovni umetnosti.

Med razstavljavci je tudi nekaj mladih avtorjev, katerih razvoj želijo spremljati, saj v prihodnje pričakujejo zanimive premike na njihovi ustvarjalni poti, ter nekaj prijateljev ZDSLU.

V novih prostorih zavoda Aipa so tako na ogled dela Jirija Bezlaja, Toneta Demšarja, Štefana Galiča, Iva Goisnikerja, Janeza Hafnerja, Zdenka Huzjana, Zmaga Jeraja, Lojzeta Logarja, Admirja Mujkića, Silvie Popovič, Borisa Prokofjeva, Maje Sever, Mateje Sever, Viktorja Snoja, Urše Toman, Marjana Tršarja in Barbare Eve (Ladijane) Zavodnik. Razstavo si je mogoče ogledati v delovnem času Aipe.

Izobražuje in širi likovno znanje v širši javnosti

Razstavo v prostorih Aipe je mogoče šteti kot začetek delovanja že dalj časa načrtovanega projekta artoteka, v sklopu katerega imajo zasebniki in delovne organizacije možnost izposoje likovnih del. Artoteko so označili kot dejavnost, ki ne promovira zgolj likovnih ustvarjalcev in likovne umetnosti, ampak tudi izobražuje in širi likovno znanje v širši javnosti, so zapisali pri ZDSLU.