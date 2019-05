Znana je bila tudi kot Unicefova ambasadorka. Foto: Reuters

Razstava Intimate Audrey (Audrey intimno), ki jo je postavil igralkin sin Sean Hepburn Ferrer, na enem mestu zbere na stotine fotografij – tako takih, ki so jih posneli poklicni fotografi, kot tudi intimnejših utrinkov iz zasebnega arhiva. Hepburn mlajši ima v lasti tudi več artefaktov, povezanih z maminimi filmi – razstavil je denimo skuter, s katerim sta Audrey in Gregory Peck po večnem mestu frčala v Rimskih počitnicah (1953). Prav za svojo vlogo v tej romantični komediji je Audrey Hepburn dobila tudi oskarja.

Eden izmed ključnih eksponatov celotne postavitve je replika češnjevega drevesa – tako se poklanja družinskemu domu, ki so ga igralkini starši kupili leta 1963, ona pa je pozneje v njem živela vse do smrti. Foto: Reuters

Sean Hepburn Ferrer – rodil se je v igralkinem štirinajstletnem zakonu z Melom Ferrerjem – je hotel s to razstavo ponuditi bolj osebno perspektivo na življenje britanske igralke, ki je svoja zrela leta posvetila dobrodelnemu delu in postala tudi Unicefova ambasadorka dobre volje. "Imela je skromno življenje, preprosto življenje, morda se v tem skriva odgovor na vprašanje, zakaj je še danes tako priljubljena," razmišlja Sean.

Audrey Hepburn se je leta 1929 v bruseljski četrti Ixelles rodila mami Nizozemki in očetu Britancu. V London se je preselila zaradi treninga baleta, a je sčasoma odkrila, da jo bolj privlači igralski poklic. Broadwajski ognjeni krst je prestala v produkciji Gigi leta 1951. V petdesetih in šestdesetih ji je nato svetovno slavo prinesel niz uspešnih filmov, med katerimi je treba omeniti vsaj Ljubezen popoldne (1957), Zajtrk pri Tiffanyju (1961), My Fair Lady (1964), Robin Hood in Mariana (1976) ter romantično komedijo Charade (1963). Audrey Hepburn je dočakala 63 let in umrla leta 1993.

Na podelitvi oskarjev tistega leta je bila posmrtno odlikovana s častnim oskarjem za posebne humanitarne namene, leta 1999 pa je bila proglašena za tretjo najboljšo žensko filmsko zvezdo vseh časov na lestvici Ameriškega filmskega inštituta.

V filmu, ki je Audrey Hepburn izstrelil med zvezde in ji prinesel oskarja, je igrala princeso neke nedoločene evropske državice, ki se je s pompom in z velikim spremstvom podala na "evropsko turnejo". V Rimu se skrivaj izmuzne varuhom in dolgočasnim kraljevskim dolžnostim ter spozna čednega novinarja (Gregory Peck), ki upa na ekskluzivno zgodbo. Med vrtoglavim odkrivanjem Rima se seveda zaljubita, čeprav oba vesta, da v njuni ljubezni ni prihodnosti … Foto: Reuters

Hollywoodska slava tokrat ni v ospredju

Obiskovalci razstave Intimate Audrey bodo lahko videli tudi igralkine modne skice in govore za humanitarne priereditve. Po mnenju njenega sina je eden izmed ključnih eksponatov celotne postavitve replika češnjevega drevesa – tako se poklanja družinskemu domu, ki so ga igralkini starši kupili leta 1963, ona pa je pozneje v njem živela vse do smrti.

"To je netipična razstava predvsem zato, ker smo popolnoma izpustili hollywoodsko plat njene kariere – to je ženska, ki se vrača domov, brez bremena ikone, brez bremena statusa legende." Če boste v Bruslju, lahko razstavo v muzeju Espace Vanderborght ujamete do 25. avgusta.